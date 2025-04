Guerra Ucraina, scaduta tregua. Cremlino: "Nessuna proroga". LIVE

Massiccio attacco russo in varie regioni, droni verso Kiev. Il presidente Usa spera in un accordo tra le parti durante la prossima settimana. Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di aver violato la tregua più volte. Il presidente ucraino Zelensky aveva proposto di estendere di 30 giorni la tregua per gli attacchi con droni e missili a lungo raggio contro le infrastrutture civili