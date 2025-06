Incidente Air India, si indaga sulle cause. I possibili scenari

Dopo alcune ore è stato ritrovato vivo un passeggero superstite fra i resti della carlinga (la cui coda non si è disintegrata). Si tratta del 40enne Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico d'origini indiane, che era in viaggio con suo fratello e occupava il posto 11A, vicino a una provvidenziale uscita d'emergenza. L'uomo, ferito ma in grado di camminare, è stato portato in buone condizioni in ospedale, dove è riuscito a raccontare lo shock d'essersi ritrovato circondato di cadaveri e ha potuto telefonare ai familiari a Londra. "Si è capito che qualcosa non andava a pochissimi secondi dal decollo. Prima un forte rumore, poi lo scoppio, un tonfo, e, in un attimo fiamme tutt’intorno”, ha raccontato.

Per approfondire: Incidente Air India, cittadino inglese di 40 anni sopravvive allo schianto