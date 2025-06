Si chiama Vishwash Kumar Ramesh e ha riportato “lesioni” al petto, agli occhi e ai piedi. "Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. Ero spaventato. Mi sono alzato e ho corso. C'erano pezzi dell'aereo ovunque. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale”, ha raccontato in un'intervista all'Hindustan Times

C'è almeno un sopravvissuto nel tragico incidente aereo avvenuto nella città indiana di Ahmedabad, in cui un velivolo della compagnia Air India è precipitato dopo il decollo con a bordo 242 persone. Si tratta del cittadino inglese di origine indiana Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, che ha riportato “lesioni” al petto, agli occhi e ai piedi. "È successo tutto così in fretta", ha raccontato Ramesh in un'intervista all'Hindustan Times, specificando di aver "sentito un forte rumore 30 secondi prima" dello schianto. "Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. Ero spaventato. C'erano pezzi dell'aereo tutt'intorno a me. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale”, ha raccontato al quotidiano indiano.