Guerra, Israele attacca Iran. Khamenei: risposta sarà severa. LIVE

Israele attacca l'Iran: presi di mira siti nucleari in più aree del Paese. Violente esplosioni anche a Teheran. L'Agenzia per l'Energia atomica monitora i livelli delle radiazioni. "Il colpo iniziale è stato un successo, andremo avanti per giorni", avverte Netanyahu. L'esercito israeliano attribuisce gli attacchi all'accelerazione del programma nucleare. Khamenei minaccia: "Destino di Israele doloroso". E accusa gli Stati Uniti. Negli attacchi uccisi il capo di stato maggiore e il comandante delle guardie rivoluzionarie. Gli Usa assicurano: "Non siamo coinvolti". "L'Iran non può avere una bomba atomica", dice Trump che spera nei negoziati. Rubio avverte: "Teheran non prenda di mira nostri interessi". Il ministro degli Esteri Tajani convoca una riunione di emergenza alle 7.30 alle Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari israeliane in Iran.

