Israele attacca l'Iran, forti esplosioni a Teheran

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Netanyahu ha poi aggiunto che l'attacco ha colpito l'impianto principale di arricchimento a Tananz. "Andremo avanti per giorni fin quando non sarà necessario".

Usa: nessun nostro coinvolgimento

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere al corrente degli attacchi israeliani contro l'Iran ma hanno anche precisato di "non essere coinvolti in nessun modo". "Israele ha intrapreso un'azione unilaterale contro l'Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l'Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione", ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in una nota.



"Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione è necessaria per la propria autodifesa - si legge ancora nella nota - . Il Presidente Trump e l'Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l'Iran non dovrebbe prendere di mira gli interessi o il personale statunitense".

"Siamo in pieno dialogo con gli americani e in buona cooperazione con loro - ha dichirato l'Idf - Stiamo attaccando ora a causa dell'accelerazione del programma nucleare iraniano negli ultimi mesi". Periodo in cui "gli iraniani hanno condotto test segreti per assemblare armi nucleari - riporta Idf - . Gli iraniani hanno migliaia di missili balistici e hanno in programma di triplicarli nel prossimo anno: questa è già una minaccia esistenziale per Israele".