Iran, animazione dell'Idf mostra luogo dei bombardamenti israeliani

In un'operazione mirata, durante la notte, l’esercito israeliano ha bombardato più di 100 obiettivi in tutto l'Iran. Colpiti I leader del programma nucleare, alti dirigenti e comandanti assieme ad alcuni siti di arricchimento dell’uranio tra cui quello di Natanz. In un video diffuso dall’Idf viene ricostruito graficamente il plesso, a prova della meticolosa organizzazione dell’attacco. Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato di fronte ai media che "l'operazione proseguirà finché sarà necessario". E ha aggiunto che "l'Iran possiede ancora capacità significative per colpire Israele". I raid sono continuati nel corso della giornata, provocando la reazione dello stato islamico che in risposta ha lanciato 100 droni verso lo storico avversario, tutti intercettati prima di colpire gli obiettivi.