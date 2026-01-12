"Sono finalmente libero dopo 14 mesi trascorsi in un carcere venezuelano ingiustamente, voglio ringraziare il governo, l'ambasciatore, l'arcivescovo e tutte le autorità che hanno portato me e Alberto in libertà. Vi ringrazio moltissimo e non vedo l'ora di tornare in Italia e riabbracciare la mia famiglia". Lo ha detto Mario Burlò, liberato nelle scorse ore in Venezuela dove era detenuto