Venezuela, Burlò: "Finalmente libero, riabbraccerò la mia famiglia"

Mondo

"Sono finalmente libero dopo 14 mesi trascorsi in un carcere venezuelano ingiustamente, voglio ringraziare il governo, l'ambasciatore, l'arcivescovo e tutte le autorità che hanno portato me e Alberto in libertà. Vi ringrazio moltissimo e non vedo l'ora di tornare in Italia e riabbracciare la mia famiglia". Lo ha detto Mario Burlò, liberato nelle scorse ore in Venezuela dove era detenuto

