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Peru', frana travolge un escavatore a Chumuch

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Una squadra di operai è riuscita a sfuggire a una frana abbattutasi su un escavatore durante lavori di manutenzione stradale a Chumuch, nella regione peruviana di Cajamarca. Il mezzo è stato travolto e distrutto, mentre i lavoratori si sono messi in salvo abbandonando il cantiere prima dell'impatto.

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