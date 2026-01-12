Venezuela, Trentini libero: "Ringrazio Meloni e Tajani"

"Sono Alberto Trentini. Sono qui nella residenza dell'ambasciata italiana a Caracas. Sono libero. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il governo, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato ed ha portato a termine la liberazione mia e di Mario Burlo'". Lo afferma Alberto Trentini, nel giorno della sua liberazione dalle carceri venezuelane. Trentini aggiunge: "Sono in partenza per l'Italia, molto presto, e non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia".
