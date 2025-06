Crisi in Iran, Giorgia Meloni convoca una riunione di governo

La premier sta seguendo con la massima attenzione quanto sta succedendo in Iran. Per questo motivo ha deciso di convocare per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell'intelligence nazionale. La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della crisi scatenatasi nelle scorse ore in Iran, a causa degli attacchi di Israele. ( LE NEWS IN DIRETTA ). Per questo motivo la premier ha deciso di convocare per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell'intelligence nazionale. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Tajani: "La situazione degli italiani nell'area sotto controllo"

Intanto è arrivata anche la rassicurazione del minsitro Tajani. "La situazione è sotto controllo per i nostri connazionali", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri. "Ho sentito Rafael Grossi anche per il rischio nucleare, e mi ha confermato che per il momento la situazione non è preoccupante". L'invito della Farnesina resta comunque quello di "evitare viaggi nell'area". "Non abbiamo nessuna notizia negativa per quanto riguarda italiani che sono in Iran e Israele", ha aggiunto Tajani. "Invitiamo tutte le parti al dialogo - ha aggiunto il ministro - l'Italia ha sempre sostenuto il dialogo per evitare la costruzione della bomba nucleare da parte dell'Iran". Ora "la situazione rimane tesissima e la seguiamo.. In Iraq ci sono molti militari italiani, c'è grandissima attenzione e seguiamo secondo per secondo l'evolversi della situazione. Ho informato la premier Meloni", ha concluso Tajani.