Risultati elezioni provinciali a Salerno, gli eletti in Consiglio

Politica
©IPA/Fotogramma

Domenica 11 gennaio sindaci e amministratori locali hanno votato per il rinnovo del Consiglio. Si conferma la leadership del centrosinistra con il Pd che ha conquistato sette seggi

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno, che domenica 11 gennaio hanno interessato sindaci e amministratori locali, hanno confermato la leadership del centrosinistra, con il Pd che ha conquistato il numero più alto di seggi.

I consiglieri eletti

Per il Partito democratico sono stati eletti Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso e Roberto Antonio Mutalipassi. Per la lista deluchiana A Testa Alta entrano in consiglio Giuseppe Arena e Michele Ciliberti, per il partito Avanti Salerno - Psi i nomi sono quelli di Davide Zecca ed Elio Guadagno e per Civiche in rete - lista di Azione, M5S e Italia Viva - c’è Rosario Carione. Passando al centrodestra, Fratelli d’Italia sarà rappresentato da Antonio Somma e Modesto Del Mastro mentre la lista unica Forza Italia-Lega-Noi Moderati da Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo.

Approfondimento

Elezioni in Italia, le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026

