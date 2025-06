Iran, a che punto è il programma nucleare. E perché spaventa Israele

Proprio in questi giorni era previsto un nuovo round di negoziati in Oman tra Iran e Stati Uniti. L'Aiea ha denunciato che Teheran non sta rispettando i suoi obblighi sul dossier nucleare. L’Iran ha detto che l'arricchimento dell'uranio sarebbe proseguito. Per il regime il punto è un diritto "non negoziabile" nel suo percorso verso un programma nucleare civile, mentre gli Stati Uniti lo hanno definito una "linea rossa". Convinti, insieme a Israele e altri Paesi occidentali, che questo processo consenta di arrivare ad un'arma atomica. L'isolamento iraniano su questo tema è stato certificato anche dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che ha approvato una risoluzione di condanna per la "mancata conformità" di Teheran agli obblighi nucleari previsti dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare.

