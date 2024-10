Iran, da Fordow a Natanz: quali sono gli impianti nucleari del Paese

Introduzione

Israele ha promesso una pesante rappresaglia per l’offensiva della Repubblica islamica dello scorso 1 ottobre, a sua volta nata come "risposta all'uccisione di Nasrallah" a Beirut. Tra le opzioni in campo anche l’ipotesi di colpire siti nucleari di Teheran. Dai complessi per l'arricchimento dell’uranio al reattore di ricerca ad acqua pesante, fino alla centrale nucleare di Bushehr. Ecco i possibili obiettivi.