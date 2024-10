Introduzione

Dopo l'attacco iraniano a Israele dell'1 ottobre, il rischio di un'escalation sembra essere sempre più vicino. A seguito dell'offensiva di Teheran, che ha lanciato 180 missili balistici vicino alla capitale Tel Aviv “in risposta alle uccisioni di Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e Abbas Nilforoushan", il presidente israeliano Netanyahu ha minacciato l'Iran dichiarando che “pagherà le conseguenze” per aver “commesso un grosso errore”. E anche il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha condannato l'attacco annunciando “gravi conseguenze” e specificando che “lavoreremo con Israele per far sì che ciò accada”.

A Tel Aviv si starebbe infatti già parlando di una possibile controffensiva, che potrebbe avere come obiettivi principali le strutture petrolifere o gli impianti del programma nucleare iraniani. Ma quali sono le armi e le unità militari a disposizione dei due Paesi? Ecco gli arsenali di Iran e Israele a confronto