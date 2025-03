Eta, dal 5 marzo via a domande per viaggi nel Regno Unito. Come fare

Introduzione

L'Electronic Travel Authorisation è il visto elettronico a pagamento per chi viaggia per turismo in Uk, sul modello di quello che già si paga per andare negli Stati Uniti (Esta).

Dall' 8 gennaio 2025 l'Eta è necessario per i cittadini non europei, mentre per i

cittadini dell'Unione europea la data è fissata al 2 aprile 2025. Dal 5 marzo, però, si possono iniziare a inoltrare le domande per avere il visto. Ecco tutto quello che c'è da sapere