La vera storia di Natalia Grace, la bambina di Good American Family

Dai dubbi si passa in fretta alle accuse. Secondo i Barnett, Natalia avrebbe cercato prima di fare del male alla famiglia mettendo delle puntine in fondo alle scale; poi avrebbe provato ad avvelenare il caffè di Kristine, ma non riuscendo, avrebbe anche provato a uccidere la madre adottiva gettandola contro una recinzione elettrica. Così, nel 2011 la famiglia decide di presentare una petizione al tribunale successorio della contea di Marion per cambiare legalmente il certificato di nascita di Natalia, spostando la data dal 2003 al 1989, quindi modificando la sua età da otto a 22 anni. Dopodiché le prendono in affitto un appartamento a Westfield costringendola a vivere da sola. Loro scelgono di trasferirsi in Canada per evitare ogni contatto con lei.