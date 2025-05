Conclave, i 5 luoghi chiave per l'elezione del Papa

Introduzione

Il Conclave inizia oggi e i cardinali elettori della Chiesa Cattolica, ovvero quelli con un’età inferiore agli 80 anni, devono votare per l’elezione del nuovo Papa. Sono 135 i porporati che hanno diritto a esprimere la loro preferenza, ma a eleggere il nuovo Pontefice sono in 133 (due non ci sono per motivi di salute). Il termine con cui si definisce questo periodo proviene dal latino cum clavis (chiuso a chiave) e, come spiega l’Enciclopedia Cattolica, fu adottato nel XIII secolo quando, nella città laziale di Viterbo, dopo la morte di Papa Clemente IV, i cardinali non riuscirono a eleggere un nuovo Papa per quasi tre anni a causa delle pressioni politiche del tempo. Per questo motivo le autorità locali, stanche del ritardo, li rinchiusero “entro limiti ristretti, accelerando così l’elezione tanto attesa”. Ma quali sono i luoghi chiave per l’elezione del Papa? Dalla Cappella Sistina a Casa Santa Marta, dove si trovano i cardinali