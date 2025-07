Thailandia-Cambogia, origini del conflitto e le cause dell'escalation

Nel frattempo è cresciuta la presenza militare sfociata in scontri vicino a un tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom mentre per la Cambogia Tamone Thom. Secondo il Consiglio per la sicurezza nazionale thailandese, l'esercito cambogiano avrebbe impiegato droni per spiare le truppe lungo il confine. Dopo un tentativo di dialogo andato a vuoto, militari cambogiani armati di lanciarazzi che si erano radunati nell'area avrebbero aperto il fuoco innescando la rappresaglia.