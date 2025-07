Alligator Alcatraz, come funziona il centro di detenzione di Trump

Anche le organizzazioni ambientaliste avevano alzato la voce puntando il dito contro il centro. Secondo 'Friends of the Everglades', il sito sorgerebbe per oltre il 96% su zone umide, circondato dal Big cypress national preserve, una riserva naturale protetta dove vivrebbero la pantera della Florida e di altre specie in via di estinzione. "È un piano crudele che minaccia un ecosistema che contribuenti statali e federali hanno speso miliardi per proteggere", aveva dichiarato la direttrice Eve Samples.