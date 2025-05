Conclave, chi sono i cardinali vestiti di nero, viola e altri colori

In questi giorni, infatti, piazza San Pietro e il Vaticano si presentano come un palcoscenico ricco di colori e di simbolismi, animato da un gran numero di esponenti del clero giunti da ogni parte del mondo. I 133 cardinali elettori in Conclave per scegliere il 267/o Pontefice provengono da 70 diversi Paesi dei cinque continenti. Nella Cappella Sistina si sono riuniti 52 cardinali europei, 37 americani (16 dell'America del Nord, 4 dell'America Centrale, 17 dell'America del Sud), 23 asiatici, 17 africani e 4 oceaniani. In totale gli elettori sarebbero 135, ma le presenze del Conclave tengono conto dei forfait per malattia dello spagnolo Antonio Cañizares Llovera e del kenyano John Njue. Nel chiuso del Conclave è quindi rappresentato il mondo intero: in particolare, 16 nazioni dell'Africa, 15 dell'America, 17 dell'Asia, 18 dell'Europa e quattro dell'Oceania. Si tratta dell'elezione papale più affollata e internazionale di sempre, frutto della politica 'decentratrice' di Francesco in tutto il suo pontificato, di nominare sempre più cardinali dalle Chiese di frontiera e dalle "periferie" del mondo cattolico. Ecco quindi che per la prima volta hanno cardinali elettori autoctoni 12 Stati: Haiti, Capo Verde, la Repubblica Centrafricana, Papua Nuova Guinea, la Malesia, la Svezia, il Lussemburgo, Timor Est, Singapore, il Paraguay, il Sud Sudan e la Serbia

