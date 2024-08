Introduzione

Come ha annunciato Ylva Johannson, commissaria Ue per gli Affari Interni, dal prossimo anno i cittadini extracomunitari in arrivo da Paesi come Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia dovranno richiedere l’esenzione dal visto per poter accedere all'area Schengen, zona di libera circolazione che include l’Ue (tranne Irlanda e Cipro) e 4 Paesi (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). Dal pagamento della tassa, simile all’Esta statunitense, sono esclusi i minori di 18 anni e gli over 70.

Dal 10 novembre di quest’anno debutta inoltre, dopo due anni, il Sistema di ingressi e uscite (Ees). Obiettivo del nuovo meccanismo di controlli alle frontiere europee è ostacolare l’ingresso nell'Unione di terroristi, criminali e spie tramite passaporti falsi