Introduzione

Il Regno Unito si è separato ufficialmente dall'Unione Europea nel 2020. Ma il report "Effetto Brexit sul settore italiano Dop Igp", realizzato da Origin Italia in collaborazione con Fondazione Qualivita e col contributo del Ministero dell’Agricoltura, mostra come il settore agroalimentare sia la prima voce delle esportazioni italiane in Uk con 4,53 miliardi di euro nel 2023 e il comparto con la crescita più alta dell'export in valore (+35% sul 2017). Quello britannico è il quarto mercato di destinazione per le denominazioni protette, piacciono in particolare formaggi, prodotti a base di carne e aceti balsamici.