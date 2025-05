Call center, Antitrust avvia istruttorie sul telemarketing scorretto

L'istruttoria avviata dall'Antitrust per telemarketing scorretto conferma la necessità di varare urgentemente azioni concrete in questo settore, per intervenire con decisione contro comportamenti illegali di alcuni operatori che ingannano o raggirano i cittadini, con nuove tecnologie o con quelle tradizionali. I comportamenti illeciti rilevati dall'istruttoria, come l'uso di informazioni false sull'identità del chiamante o la convenienza dell'offerta, spesso accompagnati da tecniche come il CLI Spoofing, rappresentano una forma inaccettabile di truffa ai danni dei consumatori”, ha detto Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

