Introduzione

A molte persone è capitato di ricevere telefonate da call center che cercano di far sottoscrivere nuovi contratti di utenze di luce e gas, telefonia o altro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) forniscono preziose indicazioni su come “difendersi dall’insistenza o dalla scorrettezza di alcuni call center”.

Tra le cose più importanti da tenere a mente, è ricordato che un call center deve sempre identificarsi chiaramente, dichiarando per conto di chi sta telefonando. Inoltre, si ricorda che nessuno può rimanere senza fornitura di gas o elettricità se non per propria scelta e che nessuno è obbligato a sottoscrivere un contratto diverso da quello in corso. E in caso si accetti un contratto ma si cambi poi idea, gli utenti hanno 14 giorni di tempo per far valere il diritto di recesso.