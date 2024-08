Introduzione

Il mercato dell’energia elettrica è libero e non più tutelato: questo vuol dire che tutti possono scegliere il proprio operatore, a eccezione di coloro che continuano a godere del servizio di maggiore tutela come ad esempio i clienti vulnerabili. Chi non ha scelto è passato al servizio a tutele graduali: fino al 31 marzo 2027 si potrà restare con l’operatore che ha vinto l’asta per la specifica area geografica di riferimento a condizioni agevolate.

Lo stesso vale per il gas, passato al mercato libero il 1° gennaio di quest’anno. Anche in questo caso i clienti vulnerabili, privi di un contratto nel libero mercato, sono gli unici a poter beneficiare del servizio di tutela della vulnerabilità. Per gli utenti nel libero mercato, il prezzo in bolletta è definito dal contratto stipulato con il venditore. Per chi volesse farsi un’idea delle offerte sul mercato prima di decidere un eventuale passaggio sono attivi diversi canali, dagli operatori telefonici al sito Arera fino al Portale delle Offerte e al Portale Consumi.