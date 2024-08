Bollette, al via le tutele graduali: cosa sono e come funzionano

Introduzione

Si tratta di un servizio predisposto da Arera per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Rientrano nelle tutele graduali tutti i clienti che non hanno un venditore sul mercato libero. Non è prevista alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura di energia elettrica.

Le persone interessate sono 3,7 milioni. Esclusi i clienti cosiddetti vulnerabili: gli over 75, i percettori di bonus sociali, i beneficiari della legge 104 sulle disabilità, gli utenti di strutture abitative d’emergenza o isole minori non interconnesse. Per loro non cambia nulla.