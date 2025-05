Ciliegie, perché i prezzi sono alle stelle? Ecco le ragioni

“Bisogna prendere atto una volta per tutte che la situazione attuale del comparto non consente alle oltre 7mila aziende agricole di produzione di ciliegie attive nella nostra regione di andare avanti, se non attraverso la capacità di reazione di tutta la filiera; capacità che passa per la spinta all’aggregazione, visto che la dimensione media delle aziende cerasicole pugliesi è inferiore ai 2 ettari e che si fonda su investimenti per l’innovazione di varietà e nuovi impianti”, ha dichiarato Del Core