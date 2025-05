Blitz agricoltori al porto di Manfredonia contro grano al glifosato

"E' SOS invasione di grano dal Canada, con gli arrivi raddoppiati nel solo mese di gennaio 2025 dell'82% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, grano che viene trattato in preraccolta con il glifosato, una modalità vietata nel nostro Paese, per cui è importante tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole e trasparenza in etichetta". A denunciarlo è Coldiretti Puglia, in occasione del blitz degli agricoltori al porto di Manfredonia con gommoni e motoscafi. Gli agricoltori di Coldiretti hanno fermato la nave 'Rooster' proveniente dal Quebec, carica di quasi 24mila tonnellate di grano canadese, spiega una nota, come forma di mobilitazione a difesa del Made in Italy "per impedire che vengano spacciati come pane e pasta italiani quelli ottenuti con grano importato". Con gli slogan 'Mamma è ora di dare battaglia', 'Mamma sei sicura che quello che mangiano i tuoi figli non contenga schifezze', gli agricoltori presidiano il porto di Manfredonia per denunciare lo scenario critico per le imprese agricole e per i consumatori, con il crollo del prezzo del grano pugliese che ha perso 40 euro in 1 anno, mentre solo a gennaio sono arrivati 87,4 milioni di chili di grano duro dal Canada, già in aumento del 68% nel 2024. Coldiretti è "favorevole agli scambi commerciali" ma chiede "un'armonizzazione delle regole basate sul principio di reciprocità e di trasparenza. Una situazione che rischia peraltro di peggiorare a causa dei dazi".