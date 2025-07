Salerno, bimba positiva a cocaina, il padre la porta via dall'ospedale

Carabinieri e polizia sono al lavoro per provare a rintracciare la piccola, figlia di una coppia senza fissa dimora che era arrivata, con altri 4 figli a carico, in nottata all'ospedale Ruggi di Salerno. Le analisi delle urine avevano riscontrato una positività alla cocaina della neonata, portata via prima di ricevere tutte le cure necessarie

Carabinieri e polizia sono al lavoro per provare a rintracciare la piccola, figlia di una coppia di cittadini marocchini senza fissa dimora, che era arrivata, con altri 4 figli a carico, in nottata al Ruggi in codice azzurro: le analisi delle urine avevano riscontrato una positività alla cocaina (da quanto si apprende la trasmissione non sarebbe avvenuta tramite allattamento). La neonata era stata subito sottoposta ad ulteriori accertamenti e alle cure necessarie per ristabilirsi. Ma avrebbe necessitato di ulteriore assistenza, secondo il personale sanitario.

La fuga

La scoperta ha fatto subito scattare l'allerta e la segnalazione alle forze dell'ordine, come da protocollo in caso di minori coinvolti in situazioni sospette. Nonostante la gravità del quadro clinico iniziale, la neonata aveva iniziato a rispondere positivamente alle terapie. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno provveduto ad ascoltare i genitori. In mattinata, però, è scattato un nuovo allarme in quanto la bimba è stata prelevata senza autorizzazione medica dal reparto di Pediatria.

Le ricerche

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per rintracciare la coppia e la piccola: la priorità, infatti, è trovare la neonata per verificare il suo stato di salute e fornirle le cure di cui - secondo i medici - aveva ancora bisogno. Le forze dell'ordine al momento non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali in merito.