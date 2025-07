Inchiesta urbanistica Milano, è il giorno degli interrogatori

A Milano oggi è il giorno degli interrogatori preventivi per l'inchiesta sull'urbanistica. In giornata i sei indagati che rischiano gli arresti si difenderanno, depositando memorie o rispondendo alle domande, davanti al gip Mattia Fiorentini. Intanto, il sindaco Beppe Sala prende tempo per la scelta del nuovo assessore all'urbanistica, dopo le dimissioni di Tancredi: per ora le deleghe vanno alla vicesindaca Anna Scavuzzo.

Quando si svolgono gli interrogatori

Oggi il primo a sedersi davanti al giudice, alle 9.45, è Giuseppe Marinoni, l'ex presidente della Commissione paesaggio, che rischia il carcere per corruzione, falso e induzione indebita. Per le 11.45 è invece fissato l'interrogatorio di Giancarlo Tancredi, l'ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, indagato anche lui per concorso in corruzione, falso e induzione indebita e per il quale i pm chiedono i domiciliari. Poi è la volta di Federico Pella, l'ormai ex manager di J+S, accusato di corruzione (chiesto il carcere). Sempre di corruzione - e anche di induzione indebita (richiesta di domiciliari) - deve rispondere Manfredi Catella, Ceo di Coima, il cui interrogatorio è previsto nel primo pomeriggio (ore 14). Mentre quello dell'altro imprenditore, Andrea Bezziccheri di Bluestone (chiesto il carcere), indagato per corruzione, è in programma per le 15. E l'interrogatorio di Alessandro Scandurra - ex numero due della Commissione paesaggio accusato di corruzione e falso - che in origine era fissato per la mattinata, è stato posticipato e sarà l'ultimo.

Decisione del giudice attesa per la prossima settimana

Ovviamente gli orari previsti possono slittare e, dunque, se tutti parleranno e si difenderanno, si andrà avanti per tutto il giorno. Non ci sono termini previsti per la decisione del giudice che, esclusi già i pericoli di inquinamento probatorio e fuga, dovrà decidere se accogliere o rimodulare le misure cautelari richieste tenendo conto dell'eventuale pericolo di reiterazione del reato. La decisione non arriverà, comunque, prima della prossima settimana.