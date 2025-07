Inchiesta Milano, ad Anna Scavuzzo le deleghe all'Urbanistica: chi è

Impegno per Milano

Prima del lavoro nella giunta comunale, Anna Scavuzzo ha operato in diverse aziende per poi decidere di dedicarsi all’insegnamento. Educazione, sicurezza, coesione sociale e Food Policy sono i temi principali per i quali la vicesindaca si è impegnata nel corso dei suoi mandati. “Mi impegno per una città che sia a misura di famiglia, di donna, di giovane”, scrive la stessa Scavuzzo nella lettera di presentazione sulla sua pagina web. Parlando dei suoi progetti per la Città, la vicesindaca dice di volersi impegnare “per una Milano che sappia favorire e promuovere opportunità di lavoro e crescita per tutti, a partire dalle nuove professioni sorte nel contesto dell’economia circolare; per un sistema che ascolti e sappia proporre modelli di inclusione sociale in tutti i quartieri, connettendo esperienze e progetti”.