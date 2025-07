Meteo, allerta per grandine e nubifragi al Nord. Ecco dove e quando

Ma cosa sono nello specifico le “supercelle temporalesche” di cui parlano i meteorologi? Si tratta di “immensi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita in termine tecnico mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso”, si legge su iLMeteo.it. Tipicamente estivi, nei casi più estremi potrebbero essere anche in grado di portare con sé trombe d’aria. La grandine a cui spesso si associano è solitamente di dimensioni fino a 3 cm di diametro e si collega a raffiche di vento che possono toccare velocità di 90-100 km/h. In gergo le si chiama “downburst” e di fatto sono “raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale”.