Meteo, cosa significa downburst: perchè si forma e come riconoscerlo

Il downburst è l’evento finale del cosiddetto downdraft, ossia una corrente fredda discendente interna alla nube temporalesca. In sostanza, la colonna d’aria si stacca dall’addensamento di vapore e poi scarica al suolo con grande forza propagandosi in tutte le direzioni a raggera anziché verticalmente . La violenza è tale da essere comparata a uno scoppio, in inglese "burst", termine che non a caso è stato scelto proprio per denominare fenomeno.

Non sono trombe d’aria

Il downburst si differenzia dalla tromba d’aria perché le raffiche di vento a livello del suolo si propagano per via orizzontale, anziché verticalmente dando origine alla classica forma di cono. Non solo: anche le genesi è diversa. Durante violenti temporali, la pioggia forte e la grandine trascinano l’aria fredda presente in quota verso il basso, dove l’umidità dell’atmosfera è inferiore e la temperatura è superiore: anche da qui deriva la pericolosità del fenomeno, particolarmente rischioso perfino per gli aerei in fase di decollo o atterraggio.