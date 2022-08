Maltempo al Centro Nord: danni in Liguria, due morti in Toscana. FOTO

15/15 ©Ansa

Piove anche su Milano e su larga parte della Lombardia, dove al momento non si segnalano particolari danni. Su Milano è stata diramata un'allerta arancione per temporali forti, gialla per rischio idrogeologico e dalla mezzanotte di ieri per rischio idraulico. Per questo, il Comune ha deciso di lasciare chiusi i parchi recintati e ha invitato i cittadini a fare attenzione e non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, in prossimità delle impalcature dei cantieri, di dehors e tende e in generale di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento