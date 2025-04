Funerali Papa Francesco, oggi Cdm. Prot. Civile gestirà flusso fedeli

La premier Giorgia Meloni ha convocato per le ore 11 a Palazzo Chigi un Consiglio dei ministri ad hoc. Attesa la nomina di Fabio Ciciliano, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, come commissario straordinario. Gli sarà affidato il compito di occuparsi di tutta la gestione dell'evento ad eccezione degli aspetti relativi alla sicurezza

Palazzo Chigi si muove dopo la morte di Papa Francesco (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da subito si è messa in contatto con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a cui già ieri ha chiesto di attivare le azioni necessarie per garantire l'ordinato afflusso e l'assistenza dei fedeli che raggiungeranno Roma a seguito della scomparsa del Santo Padre, delle sue esequie, e della successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice. Per questa mattina alle ore 11 è stato convocato un Consiglio dei Ministri che affiderà proprio a Ciciliano il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate, così come avvenne nel 2005 in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II.