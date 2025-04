Dichiarazioni Irpef, in Italia il reddito medio sale del +5%: è a 24.830 euro

Questo quanto risulta dai dati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni Iva per l'anno d'imposta 2023 pubblicate dal Dipartimento Finanze del Mef

Nel corso del 2023, più di 42,5 milioni di contribuenti hanno trasmesso la propria dichiarazione dei redditi, segnando un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Secondo quanto pubblicato dal Dipartimento Finanze del ministero dell’Economia, il reddito complessivo totale dichiarato ha superato i 1.027,7 miliardi di euro, con una crescita del 5,9% su base annua. Anche il reddito medio per contribuente ha registrato un aumento, attestandosi a 24.830 euro, in rialzo del 5% rispetto al 2022. I dati si riferiscono alle dichiarazioni Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2023.