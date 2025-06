Vini economici ma buoni, le migliori bottiglie sotto i 18 euro

Introduzione

È uscita la quinta edizione della guida Vini per tutte le tasche, scritta dal critico enologico Daniele Cernilli. Riunisce ogni anno le bottiglie con il migliore rapporto qualità-prezzo. Il limite di prezzo massimo preso in considerazione per le prime 4 edizioni è stato 15 euro in enoteca, ma quest’anno è stato alzato a 18 euro, in considerazione dell’inflazione e degli aumenti che hanno colpito le materie prime. Si tratta di una selezione fra migliaia di vini assaggiati soprattutto per la Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025.