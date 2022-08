L’Italia è spaccata in due dal meteo. Se al Nord e in alcune regioni del Centro si fanno ancora i conti col maltempo, al Sud domina l'anticiclone di matrice africana e i termometri in alcuni posti raggiungono valori intorno ai 45 gradi. Le temperature più alte si toccano in alcune aree del Palermitano, oltre i 40 gradi anche in alcune zone della Puglia e sull'area ionica tra Basilicata e Calabria