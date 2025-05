Fallito assalto a portavalori nel Barese, banditi in fuga

Il gruppo di almeno cinque persone armato con kalashnikov ha intercettato il mezzo blindato che si dirigeva verso Bari tra Bitonto e Terlizzi, nei pressi della località Sovereto. Il portavalori, colpito dagli spari dei rapinatori, è riuscito a deviare e l’attivazione del sistema d’allarme ha messo in fuga i malviventi. I due vigilantes, illesi, saranno ascoltati per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Fallito questa mattina un tentato assalto a un portavalori nel Barese. Un gruppo armato composto da almeno cinque persone ha preso di mira un mezzo blindato diretto verso Bari nei pressi della località Sovereto, tra Bitonto e Terlizzi. Il tutto è avvenuto intorno alle 7:15, quando i banditi, armati di kalashnikov, hanno incendiato un furgone con pianale per bloccare la corsa del portavalori e poi sparato colpi contro il mezzo. A bordo c’erano due vigilantes, rimasti illesi, che sotto il fuoco dei rapinatori sono riusciti a deviare e imboccare uno svincolo che conduce alla complanare Ovest. A quel punto l’attivazione del sistema d’allarme ha messo in fuga il gruppo che è riuscito a guadagnare terreno incendiando due veicoli, una Fiat Cubo e un Fiat Doblò, per rallentare l’arrivo dei carabinieri.