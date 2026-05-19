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L'attore Marco Montingelli arrestato a Roma dopo inseguimento e minacce ai Carabinieri

Cronaca
Foto Instagram Marco Montingelli

Risultato positivo all'alcol test, ha ferito un militare e opposto resistenza, rivendicando presunte conoscenze politiche. L'arresto è stato convalidato nel processo per direttissima

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"Voi non sapete chi sono io", ha gridato, sostenendo di avere conoscenze influenti nel mondo della politica. Dopo aver aggredito i carabinieri, è stato da loro bloccato e arrestato. L'accaduto riguarda Marco Montingelli, attore, cantante e ballerino di 35 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Davanti al giudice, nel processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato. 

Resistenza a pubblico ufficiale 

Dopo aver minacciato di avere contatti importanti tra esponenti del Governo, come riportato da RomaToday, il 35enne si è scagliato contro i carabinieri, ferendone uno. Risultato positivo all'alcol test, è stato identificato nell'attore che ha lavorato con Pupi Avati e altri registi. Montingelli è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sul suo canale YouTube ha pubblicato anche un brano musicale intitolato Spaccare il Mondo.

L'inseguimento sul lungotevere

I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 maggio, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Roma ha visto sfrecciare a tutta velocità una Toyota Yaris. Attivate le sirene, i militari hanno intimato l'alt al conducente, che da Lungotevere Tor di Nona ha proseguito la corsa senza fermarsi. Il veicolo è stato infine fermato in piazzale Belle Arti, dove Montingelli ha opposto resistenza all'intervento dei carabinieri, dando origine all'arresto poi convalidato.

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