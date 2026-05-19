Risultato positivo all'alcol test, ha ferito un militare e opposto resistenza, rivendicando presunte conoscenze politiche. L'arresto è stato convalidato nel processo per direttissima ascolta articolo

"Voi non sapete chi sono io", ha gridato, sostenendo di avere conoscenze influenti nel mondo della politica. Dopo aver aggredito i carabinieri, è stato da loro bloccato e arrestato. L'accaduto riguarda Marco Montingelli, attore, cantante e ballerino di 35 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Davanti al giudice, nel processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato.



Resistenza a pubblico ufficiale Dopo aver minacciato di avere contatti importanti tra esponenti del Governo, come riportato da RomaToday, il 35enne si è scagliato contro i carabinieri, ferendone uno. Risultato positivo all'alcol test, è stato identificato nell'attore che ha lavorato con Pupi Avati e altri registi. Montingelli è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sul suo canale YouTube ha pubblicato anche un brano musicale intitolato Spaccare il Mondo.