L'attore Marco Montingelli arrestato a Roma dopo inseguimento e minacce ai CarabinieriCronaca
Risultato positivo all'alcol test, ha ferito un militare e opposto resistenza, rivendicando presunte conoscenze politiche. L'arresto è stato convalidato nel processo per direttissima
"Voi non sapete chi sono io", ha gridato, sostenendo di avere conoscenze influenti nel mondo della politica. Dopo aver aggredito i carabinieri, è stato da loro bloccato e arrestato. L'accaduto riguarda Marco Montingelli, attore, cantante e ballerino di 35 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Davanti al giudice, nel processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato.
Resistenza a pubblico ufficiale
Dopo aver minacciato di avere contatti importanti tra esponenti del Governo, come riportato da RomaToday, il 35enne si è scagliato contro i carabinieri, ferendone uno. Risultato positivo all'alcol test, è stato identificato nell'attore che ha lavorato con Pupi Avati e altri registi. Montingelli è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sul suo canale YouTube ha pubblicato anche un brano musicale intitolato Spaccare il Mondo.
L'inseguimento sul lungotevere
I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 maggio, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Roma ha visto sfrecciare a tutta velocità una Toyota Yaris. Attivate le sirene, i militari hanno intimato l'alt al conducente, che da Lungotevere Tor di Nona ha proseguito la corsa senza fermarsi. Il veicolo è stato infine fermato in piazzale Belle Arti, dove Montingelli ha opposto resistenza all'intervento dei carabinieri, dando origine all'arresto poi convalidato.