Le ricerche, condotte dai carabinieri di Bergamo con il supporto delle unità cinofile di Firenze, si stanno concentrando in alcune aree rurali della provincia, in particolare a a Sant'Omobono Terme dove si trovano le proprietà dell'ex fidanzato della vittima, indagato a piede libero per il vilipendio della tomba e il furto della testa della ragazza
Sono iniziate questa mattina le ricerche della testa di Pamela Genini, la ragazza uccisa il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e il cui cadavere è stato profanato e ne è stata trafugata la testa nella tomba del cimitero di Strozza. I carabinieri di Bergamo sono entrati in azione con il supporto delle unità cinofile di Firenze, che operano grazie a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Bergamo, che coordina le indagini. Le ricerche si stanno concentrando in alcune aree rurali della provincia, in particolare nelle terre che fanno parte della proprietà a Sant'Omobono Terme di Francesco Dolci, l’ex fidanzato della vittima indagato a piede libero proprio per il vilipendio della tomba e il furto della testa di Pamela Genini.
Cani al lavoro
Trattandosi di un’area molto estesa, le ricerche potrebbe richiedere più giorni. Per le operazioni, i cinofili di Firenze utilizzeranno i cani Claus, un pastore tedesco belga malinois, e Hula, pastore tedesco, specializzati nella ricerca di resti umani e parti anatomiche in contesti ambientali difficili. Le zone rurali oggetto delle ricerche sono state individuate grazie allo studio dell’area e senza la collaborazione dell’indagato che continua a professarsi innocente. Le case dell'imprenditore Dolci e dei suoi genitori sono state già perquisite dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo la sera del 6 maggio, al termine di una giornata che Dolci ha trascorso in caserma.
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La donna di 29 anni è stata uccisa con oltre 30 coltellate la sera di martedì 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Oggi i funerali nella chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, di cui la giovane era originaria. Al termine delle esequie, accompagnata da un lungo applauso, la bara bianca è stata portata al cimitero dello stesso paese