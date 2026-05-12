L'uomo, ex fidanzato della 22enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre, è indagato per vilipendio di cadavere e furto. Gli inquirenti nella sua tenuta a Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, hanno trovato una spada di origine tibetana che potrebbe essere compatibile con il taglio della testa di Pamela Genini
Un pugnale kukri tibetano è stato trovato dagli investigatori in casa di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, che dal 6 maggio è indagato per vilipendio di cadavere e furto. La tomba della 22enne, uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, è stata profanata e la sua testa tagliata con un colpo netto che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere compatibile con quello provocato dal pugnale sequestrato a Dolci.
L'ex: "Pugnale mai visto prima"
L’arma, che per la precisione è una spada lunga 40 centimetri a lama liscia, è originaria del Tibet ed è nota nell’immaginario comune anche perché è la stessa usata dal personaggio di Sandokan nelle omonime riproposizioni televisive. Il pugnale è stato trovato e sequestrato la scorsa settimana durante una perquisizione e ora è in mano ai carabinieri del Ris per essere analizzato. Gli investigatori pensano infatti di trovare delle tracce biologiche che riconducano a Pamela Genini. Intanto Francesco Dolci, che ha mostrato alle telecamere dei telegiornali il cassetto nella tenuta a Sant'Omobono Terme nel quale gli investigatori hanno trovato l’arma, afferma di non averla mai vista prima. “Io non l’ho mai vista”, ha detto l’uomo come riportato dal Corriere della Sera. “Mi sarei ricordato - ha ribadito - perché non è un coltello, è proprio una spada di derivazione macedone. Lo so perché sono appassionato di storia. E poi ha una forma particolare”.