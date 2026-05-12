L'ex: "Pugnale mai visto prima"

L’arma, che per la precisione è una spada lunga 40 centimetri a lama liscia, è originaria del Tibet ed è nota nell’immaginario comune anche perché è la stessa usata dal personaggio di Sandokan nelle omonime riproposizioni televisive. Il pugnale è stato trovato e sequestrato la scorsa settimana durante una perquisizione e ora è in mano ai carabinieri del Ris per essere analizzato. Gli investigatori pensano infatti di trovare delle tracce biologiche che riconducano a Pamela Genini. Intanto Francesco Dolci, che ha mostrato alle telecamere dei telegiornali il cassetto nella tenuta a Sant'Omobono Terme nel quale gli investigatori hanno trovato l’arma, afferma di non averla mai vista prima. “Io non l’ho mai vista”, ha detto l’uomo come riportato dal Corriere della Sera. “Mi sarei ricordato - ha ribadito - perché non è un coltello, è proprio una spada di derivazione macedone. Lo so perché sono appassionato di storia. E poi ha una forma particolare”.