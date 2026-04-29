Per la Procura di Bergamo che ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa, la sagoma che di vede nel video delle telecamere di sicurezza potrebbe essere quella di Domenico Dolci, ex fidanzato rimasto amico della vittima. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin, ora detenuto per omicidio pluriaggravato ascolta articolo

Proseguono le indagini dei carabinieri di Bergamo per identificare il responsabile della profanazione di Pamela Genini al cimitero di Strozza, nella Bergamasca. Per gli investigatori, la sagoma individuata dalle telecamere di sicurezza sarebbe compatibile per l’80-90% con Domenico Dolci, amico ed ex fidanzato della vittima. La ragazza, 29 anni, è stata uccisa lo scorso 14 ottobre con 76 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin. L’uomo, 53 anni, è detenuto per omicidio pluriaggravato e per lui la Procura di Milano ha chiesto il processo immediato. Intanto, il 23 marzo 2026, la tomba di Pamela Genini è stata profanata e il suo corpo decapitato. Ad accorgersi del reato sono stati alcuni operai che lavoravano nel cimitero: incaricati di trasferire il feretro dal loculo alla cappella di famiglia, si sono accorti di alcune viti saltate e del silicone sui bordi.

La sagoma La Procura di Bergamo ha quindi aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa per identificare i responsabili e chiarire il movente. Nelle immagini delle telecamere comunali poste fuori dal cimitero di Strozza si nota una sagoma: stando all’andatura e alla corporatura, gli investigatori ritengono possa trattarsi di Domenico Dolci, fidanzato precedente a Soncin e rimasto amico della ragazza. Secondo le analisi del medico legale, la profanazione sarebbe avvenuta pochi giorni dopo il funerale. Le immagini delle telecamere, invece, risalgono a pochi giorni prima della macabra scoperta del 23 marzo e dunque non sarebbe compatibile con quella della profanazione. Leggi anche Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin