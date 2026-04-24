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Coppia morta Bolognese: autopsia conferma moglie strangolata

Cronaca
©Ansa

Gli investigatori ritengono che l'uomo abbia ucciso la moglie e poi si sia suicidato. Le autopsie sui corpi della coppia confermerebbero, dunque, le ipotesi degli inquirenti

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È stata strangolata, la 63enne Adriana Mazzanti, ritrovata morta insieme al marito il 21 aprile scorso nella loro casa a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore in provincia di Bologna. A confermarlo, a quanto si apprende, è l'autopsia effettuata dal medico

legale Matteo Tudini sul corpo della donna. L'esame è stato effettuato anche sul corpo del marito, Mauro Zaccarini, 73 anni, che è stato ritrovato impiccato al piano di sopra. Gli investigatori ritengono che l'uomo abbia ucciso la moglie e poi si sia suicidato. Le autopsie sui corpi della coppia confermerebbero, dunque, le ipotesi degli inquirenti.

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