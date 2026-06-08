Svolta nelle indagini sulla fine della magistrata molisana, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La novità è emersa a margine dell'incidente probatorio che si è tenuto oggi pomeriggio a Roma. Nell'inchiesta sono indagate sei persone, compreso il marito della donna. La nuova ipotesi di reato riguarderebbe due di loro. La perizia di 450 pagine, già depositata dal professor Vittorio Fineschi che ha eseguito l'autopsia, pone seri dubbi sul fatto che si sia suicidata

Si è svolto questo pomeriggio a Roma, all’obitorio del Policlinico ‘Umberto I’ di Roma, l’incidente probatorio per far luce sulle cause del decesso della giudice molisana di Riccia Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022, a 51 anni. Nessuna dichiarazione, al termine della perizia, da parte di consulenti, pubblico ministero e avvocati, anche se spunta la notizia di una nuova ipotesi di reato su cui potrebbe procedere la Procura di L’Aquila: quella dell’omicidio. La svolta tanto attesa dalla mamma di Francesca Ercolini, Carmela Fusco, che non aveva mai creduto al suicidio. Nell'inchiesta, guidata dalla pm della procura dell'Aquila Roberta D'Avolio, sono indagate sei persone, compreso il marito della donna. La nuova ipotesi di reato riguarderebbe due di loro.

Fondamentale la seconda autopsia

A sostenere la nuova pista anche gli esiti della seconda autopsia, eseguita dal professor Vittorio Fineschi, consulente della Procura, che ha già presentato le sue conclusioni, contenute in una perizia di 450 pagine. I segni sul collo di Francesca Ercolini, secondo quanto emerge, non sarebbero compatibili con quelli che avrebbe dovuto lasciare la striscia di seta trovata annodata alla ringhiera della scala interna della casa, con cui la donna si sarebbe uccisa. Si era parlato dei fili elettrici degli abat-jour, ma sulla compatibilità dei cavi delle lampade non ci sarebbe unanimità di vedute e lo stesso stesso professor Fineschi avrebbe chiesto un approfondimento per fare delle misurazioni più precise. Proprio per questo, nei prossimi giorni, gli esperti della Polizia scientifica torneranno nella casa di Pesaro per effettuare un nuovo sopralluogo. Una volta conclusi i nuovi accertamenti tecnici, le parti torneranno a confrontarsi davanti al Gip de L’Aquila, Marco Billi, nell’udienza fissata per il 22 settembre. Da capire se già con il nuovo capo di imputazione.