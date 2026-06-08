Milano, studentessa Erasmus denuncia violenza sessuale di gruppo

Gli abusi, secondo quanto denunciato, sarebbero avvenuti nella notte tra il 22 e il 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Procura e squadra mobile indagano per identificare i quattro o cinque presunti aggressori

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, in Erasmus a Milano , ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Sulla vicenda indagano la procura di Milano e la squadra mobile della polizia, al lavoro per identificare i presunti aggressori.

La denuncia dopo le violenze

Secondo quanto denunciato dalla giovane, quattro o cinque uomini avrebbero abusato di lei fuori dal locale e poi all’interno di un’auto. Dopo le violenze, la giovane, accompagnata da un'amica, si è recata in ospedale, e poi in questura per formalizzare la denuncia.