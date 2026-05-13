L'operazione è stata coordinata dal procuratore Nicola Gratteri tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. L'indagine è partita da 730 mila accessi illeciti alle banche dati, effettuati in due anni da due agenti infedeli, tutti privi di giustificazione di servizio ascolta articolo

"Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie". Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, in cambio di denaro e seguendo un vero e proprio tariffario, avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati. Decine gli indagati destinatari delle misure cautelari: quattro in carcere, 6 ai domiciliari e 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagine L'operazione, scattata alle prime ore dell'alba, tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, è stata coordinata dalla Procura di Napoli diretta da Nicola Gratteri, in coordinamento con la Procura nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo con il pm Antonello Ardituro e con scambi di informazioni con la Procura di Milano per il caso Equalize. Una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla polizia postale e dalla squadra mobile di Napoli diretta da Mario Grassia, contro un'organizzazione criminale dedita ad accessi abusivi ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

Gli accessi illeciti che hanno fatto scattare l'indagine In due anni sono stati 730 mila gli accessi alle banche dati riservate effettutai da due agenti infedeli, 600 mila uno e 130 mila l'altro, tutti privi di qualsiasi giustificazione di servizio. È quanto emerso nella conferenza stampa convocata in Procura a Napoli, alla presenza, tra gli altri, del procuratore Gratteri, per illustrare l'operazione della Polizia che ha smantellato l'organizzazione criminale. Proprio da questo "massivo accesso", ha spiegato il coordinatore della pool cyber-crime della Procura partenopea, Vincenzo Piscitelli, "è partita l'indagine". Potrebbe interessarti Droga, blitz della polizia a Nola: 23 arresti