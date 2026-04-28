Droga, blitz della polizia a Nola: 23 arresti

operazione della polizia di Stato che ha eseguito nel Napoletano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo.
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