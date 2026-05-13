Introduzione
Nuova saccatura in transito sul Mediterraneo centrale: nuvole con piogge sparse che nella prima parte della giornata dovrebbero interessare soprattutto i settori tirrenici del Centro-Sud. A seguire instabilità in aumento sulle zone interne della Penisola con temporali in movimento poi verso l'Adriatico, generalmente più asciutto al Nord. Per il finire della settimana confermata invece una discesa di aria fredda sull'Europa centro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo soprattutto tra venerdì e sabato.
Quello che devi sapere
Piogge diffuse e calo termico
Da oggi è in arrivo un nuovo peggioramento che investirà il Centro-Sud. "Almeno fino a sabato – dichiara Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it - l'Italia sarà spazzata da aria fredda, burrasche di vento e temporali diffusi. Le zone maggiormente colpite saranno quelle tirreniche e, a tratti, anche i settori settentrionali". Le temperature subiranno un brusco calo scendendo sotto la media del periodo tanto che venerdì 15 maggio, città come Milano e Roma faranno fatica a superare i 15-16°C di massima.
Torna il maltempo
Una saccatura in transito sul Mediterraneo centrale oggi porterà nuvolosità con piogge sparse nella prima parte della giornata, soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, mentre nel corso del pomeriggio l'instabilità crescerà nelle zone interne della Penisola con sviluppo di acquazzoni e temporali, in movimento sul versante adriatico; più asciutto al Nord con schiarite nella seconda parte di giornata.
Le regioni dove scatta l’allerta gialla
A seguire tutte le regioni e zone dove scatta l'allerta gialla per piogge e temporali nella giornata di mercoledì 13 maggio 2026: Abruzzo: Bacino Alto del Sangro; Basilicata; Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica
Aria fredda in arrivo nel weekend
Il Centro Meteo Italiano per il finire della settimana conferma invece una discesa di aria fredda sull'Europacentro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Possibile fase di maltempo con associato un calo delle temperature, le quali si porterebbero anche di qualche grado al di sotto delle medie. Possibile maggiore stabilità la prossima settimana con la rimonta di un promontorio anticiclonico su Europa e Mediterraneo occidentale.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio attese ampie schiarite specie sulla Pianura Padana, locali acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve fino ai 1700-1900 metri. Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate piogge sparse, specie tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, schiarite sulle coste toscane. In serata e nella notte tempo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e schiarite sui settori tirrenici. Al Sud e sulle isole al mattino tempo instabile con piogge sparse, più intense sulla Campania, più stabile e con schiarite su Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, sole prevalente su Calabria e Isole maggiori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino precipitazioni tra Lombardia, Trentino e Veneto, con neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi lungo il Po, Veneto e Friuli. In serata residue precipitazioni sulle regioni di nord-est; quota neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Più asciutto nella notte. AL CENTRO - Al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni tra basso Lazio e Abruzzo con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata residui piovaschi sul basso Tirreni, migliora altrove con ampie schiarite. Temperature minime generalmente stazionarie o in diminuzione; massime in rialzo al centro, stabili o in calo altrove.