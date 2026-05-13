Al Nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio attese ampie schiarite specie sulla Pianura Padana, locali acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve fino ai 1700-1900 metri. Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate piogge sparse, specie tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, schiarite sulle coste toscane. In serata e nella notte tempo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e schiarite sui settori tirrenici. Al Sud e sulle isole al mattino tempo instabile con piogge sparse, più intense sulla Campania, più stabile e con schiarite su Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, sole prevalente su Calabria e Isole maggiori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.