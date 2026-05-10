Introduzione
Condizioni in netto peggioramento su parte dell'Italia. Temporali in arrivo e allerta gialla sulla Toscana centro meridionale. La pressione è più bassa al Nord. La giornata di domani sarà contrassegnata da un tempo instabile al Settentrione e localmente al Centro
Quello che devi sapere
Perturbazione atlantica
Nuovo peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che farà da apri strada per una fase alquanto movimentata e dinamica che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. La causa del ritorno delle precipitazioni - spiega ilmeteo.it - va ricercata nelle grandi manovre in atto a livello emisferico, con un susseguirsi di cicloni in discesa dall'Oceano Atlantico e in rotta di collisione con il Vecchio Continente e il bacino del Mediterraneo.
Torna la pioggia
Per oggi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano l'arrivo di una nuova perturbazione con precipitazioni sparse soprattutto al Nord e su parte del Centro. Per la prima parte della prossima settimana una saccatura depressionaria si muoverà sull'Europa centro-orientale sfiorando anche l'Italia. Possibilità di precipitazioni anche a carattere di temporali al Nord e sulle zone interne del Centro, più asciutto invece al Sud grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico. Entro metà mese possibile l'arrivo di aria più fredda che porterà maltempo e calo termico.
Previsioni per oggi
Giornata con un tempo instabile, infatti ci saranno occasioni per piogge, meno sul Friuli Venezia Giulia, qui con schiarite. Al Centro la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno precipitazioni sparse che si alterneranno a schiarite. Sud: giornata con tempo spiccatamente instabile, ovvero ci saranno piogge che si alterneranno a schiarite, ma soltanto al mattino.
Allerta gialla sulla Toscana
Temporali in arrivo e allerta gialla sulla Toscana centro meridionale. "Atteso l'ingresso di un sistema perturbato nella giornata di domenica in Toscana, con piogge su gran parte della regione ad iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. Possibili temporali, in particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese", riferisce la Regione Toscana. "Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domani".
Previsioni meteo per domani
La pressione è più bassa al Nord. La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile al Settentrione e localmente al Centro, sarà soleggiato al Sud e anche più caldo. Nel dettaglio: le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionali a nord del Po, la Liguria centro orientale e la Toscana settentrionale, altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Al Nord tempo a tratti piovoso su gran parte delle regioni, con fenomeni anche di moderata intensità su Liguria, Friuli e settori alpini. Centro: possibili piogge forti sull'alta Toscana, altrove invece il cielo risulterà al più poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento. Sud: la giornata vedrà condizioni di bel tempo prevalente su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Caldo in aumento.