La pressione è più bassa al Nord. La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile al Settentrione e localmente al Centro, sarà soleggiato al Sud e anche più caldo. Nel dettaglio: le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionali a nord del Po, la Liguria centro orientale e la Toscana settentrionale, altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Al Nord tempo a tratti piovoso su gran parte delle regioni, con fenomeni anche di moderata intensità su Liguria, Friuli e settori alpini. Centro: possibili piogge forti sull'alta Toscana, altrove invece il cielo risulterà al più poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento. Sud: la giornata vedrà condizioni di bel tempo prevalente su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Caldo in aumento.